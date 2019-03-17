БАКУ, 17 марта. /ТАСС/. "Новатэк" готов рассмотреть продажу Saudi Aramco до 30% в проекте "Арктик СПГ - 2" при наличии выгодных условий. Об этом сообщил в воскресенье журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"Они [представители Saudi Aramco] рассматривают такую долю [до 30%]", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как "Новатэк" относится к такому партнерству, Михельсон заявил, что компания рассчитывает на хорошее сотрудничество на выгодных условиях. "Если все будет хорошо, будет рассматривать", - добавил он.

Михельсон обсудил с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом возможное участие Saudi Aramco в проекте "Арктик СПГ - 2". "Арктик СПГ - 2" тоже касались [на встрече с министром], мы ведем с Saudi Aramco переговоры. Я думаю, в ближайшие месяцы выйдем на какую-то конкретику, продуктивные переговоры идут", - сказал глава "Новатэка".