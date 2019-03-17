Новак считает целесообразным обсудить дальнейшую судьбу сделки ОПЕК+ в мае

БАКУ, 17 марта. /ТАСС/. Глава Минэнерго России Александр Новак считает, что наиболее приемлемо именно в мае начать переговоры для определения дальнейших шагов по соглашению об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ на следующий период. Об этом шла речь на состоявшейся в воскресенье встрече российского министра с азербайджанским коллегой Пярвизом Шахбазовым.

"На встрече обсуждались меры, предпринимаемые в рамках ОПЕК+, по стабилизации мирового нефтяного рынка, состояние исполнения декабрьского решения. Александр Новак проинформировал о мерах, предпринимаемых его страной в связи с сокращением добычи, отметив, что процесс, связанный с исполнением обязательств, носит постепенный характер. По его словам, проведение в мае переговоров с целью определения дальнейших шагов на следующий период на мировом нефтяном рынке может быть более приемлемым", - говорится в сообщении минэнерго Азербайджана.

Заседание министерского мониторингового комитета

Новак сообщил, что пропустит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 18 марта, "по объективным причинам". "Завтра состоится заседание министерского мониторингового комитета. К сожалению, я завтра не смогу присутствовать по объективным причинам на JMMC, но сегодня был полноценный рабочий день, в рамках которого мы провели большое количество встреч и обсуждений", - сказал он на пресс-конференции в Баку.

Снижение волатильности цен

Соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, заключенное в конце 2018 года, позволило снизить волатильность цен на нефть и пройти зимний период в благоприятном режиме, сообщил Новак.

"Хотелось бы отметить, что те решения, которые были приняты в декабре прошлого года, были правильными и оказывают положительное влияние на существующую ситуацию на рынке, баланс спроса и предложения. Благодаря совместным действиям мы проходим зимний период в более благоприятном режиме", - сказал он.

Новак также отметил, что в условиях падения спроса остатки нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизились. "Мы видим более стабильные цены, волатильность действительно ниже, чем была до принятия решения. Это тоже положительный фактор, который позитивно отражается на нефтяной отрасли", - добавил он.

В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Планируется, что члены ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а государства, не входящие в картель, - на 400 тыс. баррелей. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первую половину 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.