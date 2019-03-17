Тимошенко обещает заключить с МВФ новую программу без повышения цен на газ

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах намерена разработать с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу сотрудничества, которая не предусматривает повышения цен на газ. Об этом она сказала в воскресенье в эфире телеканала ICTV, комментируя вопрос о соглашении Украины с фондом, которая требует установления рыночной цены на газ.

"С МВФ я работала не один раз, работая премьер-министром. И я убеждена, что мы будем работать нормально, гармонично и на благо Украины… поэтому меня это не останавливает, я смогу с ними новую программу подписать, которая не предусматривает... нелогичного установления цены на тарифы", - сказала Тимошенко.

Она напомнила о решении Окружного административного суда Киева, который признал, что цена на газ установлена необоснованно и незаконно. "Наша команда два года судилась с властью, чтобы доказать это. Суд признал, что тарифы установлены незаконно, несправедливо и они завышены. У меня есть решение суда и МВФ не сможет против него идти", - добавила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" вновь подтвердила, что цена на газ после выборов будет снижена вдвое, а украинский газ будет направлена на нужды населения и бюджетной сферы.

Газовая зависимость от МВФ

На Украине объявили об очередном повышении цены на газ для населения во втором квартале 2019 года во исполнение требований МВФ.

Так, кабинет министров в октябре 2018 года принял решение повысить цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 гривен (около $303) за 1 тыс. куб. м. Премьер-министр Владимир Гройсман в этой связи подчеркнул, что Киев не мог поступить иначе, так как это грозило бы прекращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и, как следствие, наступлением дефолта. Кроме того, он отметил, что фактически отстоял повышение цены на 23,5% вместо 60%, на чем настаивал МВФ.

После решения кабмина повысить цену на газ МВФ обнародовал заявление о достижении соглашения с Киевом о новой 14-месячной программе поддержки экономики в формате кредитования stand-by. Она заменила программу расширенного финансирования, срок которой истекает в марте 2019 года. По новой программе в декабре Украина получила транш на $1,4 млрд. В то же время СМИ утверждают, что МВФ по-прежнему сохраняет требование о повышении цены на газ на 60%.