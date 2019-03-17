Министры стран ОПЕК+ обсудят в Баку выполнение декабрьской сделки о сокращении добычи

БАКУ, 18 марта. /ТАСС/. Министры мониторингового комитета ОПЕК+ в узком составе встретятся в Баку впервые с декабря, когда было принято решение о сокращении участниками сделки в первой половине 2019 года добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. По итогам февраля план по снижению добычи был выполнен на 89% - таким образом, целевой показатель пока не достигнут. Поэтому министры на заседании в понедельник, как ожидается, обсудят не только сценарии действий на ближайшие месяцы, но и то, как выполнить уже существующие договоренности.

Вопреки ожиданиям, новости из Баку появились уже в воскресенье, когда министры решили дать пресс-конференцию до встречи. Отчасти это связано с тем, что глава Минэнерго РФ Александр Новак впервые в истории сотрудничества в рамках ОПЕК+ пропустит встречу, так как покинул Баку "по объективным причинам".

Выполнение сделки

В понедельник министры официально озвучат итоги выполнения сделки ОПЕК+ по итогам февраля, которые в воскресенье подвел технический комитет. По данным источников ТАСС, план выполнен на 89% против 83% в январе. Это стало заслугой стран, входящих в ОПЕК, - они снизили добычу на 105% от принятых обязательств (месяцем ранее - на 91%). При этом участники сделки, которые не являются членами картеля, в феврале снизили добычу на 53% от плана, тогда как в январе уровень исполнения был выше - 64%.

По данным Международного энергетического агентства, в феврале Саудовская Аравия уменьшила добычу нефти на 490 тыс. баррелей в сутки вместо положенных 322 тыс. Сокращают сильнее, чем ожидалось, также ОАЭ и Кувейт - ближайшие союзники Эр-Рияда. Между тем Ирак, второй по добыче нефти в ОПЕК, даже увеличил ее на 30 тыс. баррелей в сутки к базовому уровню.

Вопрос о дисциплине прозвучал на пресс-конференции в воскресенье одним из первых. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что страны, не выполнившие план по сокращению добычи, "пообещали вскоре достигнуть целевого уровня". В частности, министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан заверил и коллег, и прессу, что страна снизит добычу и экспорт. Сам аль-Фалех пообещал, что Эр-Рияд будет удерживать добычу ниже 10 млн баррелей в сутки в течение марта и апреля, а также сократит поставки за рубеж до менее чем 7 млн баррелей в сутки.

Пока цель соглашения не достигнута, рано говорить и о его продлении, считают министры. По словам Новака, сохраняется неопределенность, как будут работать санкции США против Ирана в апреле, когда завершится действие временных разрешений на импорт иранской нефти. Поэтому вопрос о будущем сделки целесообразно решать в мае - июне.

На данный момент, отметил саудовский министр аль-Фалех, санкции против Ирана и Венесуэлы существенно не отразились на коммерческих запасах нефти в мире - они продолжают расти. "Поэтому мы точно решили, что продолжим сокращать сокращать добычу до июня (соглашение ОПЕК+, заключенное в декабре 2018 года, истекает в июне 2019-го - прим. ТАСС). Но мы готовы продолжать и дальше мониторить ситуацию на рынке нефти совместными усилиями", - заявил он.

О сделке ОПЕК+

ОПЕК и ряд нефтедобывающих стран, не входящих в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Страны ОПЕК должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки, а остальные десять участников сделки - на 383 тыс. баррелей в сутки. В частности, Россия обязалась уменьшить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первую половину 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.