Комитет Европарламента проголосует по доработанной газовой директиве ЕС

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям и энергетике проголосует в понедельник по проекту доработанной газовой директивы ЕС, которая расширит возможности Брюсселя по контролю газопровода "Северный поток - 2". Большинство членов комитета, включая его председателя польского евродепутата Ежи Бузека, уже заявляли о намерении поддержать этот документ.

В феврале директиву поддержал комитет постоянных представителей ЕС, а ее текст был предварительно одобрен на переговорах между Советом ЕС и Европарламентом. После одобрения парламентским комитетом документ вынесут на сессию ЕП, предположительно 3-4 апреля. "Дата голосования на сессии Европарламента пока не определена, мы исходим из того, что она будет названа после утверждения директивы комитетом 18 марта. После этого остается не так много вариантов для голосования на сессии до завершения мандата Европарламента нынешнего созыва (выборы в ЕП пройдут 23-26 мая - прим. ТАСС), поэтому сессия 3-4 апреля в Брюсселе остается рабочим вариантом", - сообщил источник ТАСС.

После этого документ должен быть утвержден Советом ЕС, а затем все страны сообщества должны включить его положения в свои национальные законодательства по энергетике. Все вышеперечисленные процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку, как заявил ранее генеральный директор гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, модифицированная газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока - 2", чтобы ее действие распространилось на этот проект. "Северный поток - 2" предполагается ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Доработанная газовая директива распространяет энергонормы ЕС на морские газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, проходящие за пределами территории государств Евросоюза. Таким образом, согласно нормам третьего энергопакета ЕС, оператором "Северного потока - 2" должна быть независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой. Германия добилась значительного смягчения этих поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с "Северным потоком - 2" это сама ФРГ.

По оценкам большинства европейских экспертов, в таком виде газовая директива не позволит блокировать строительство "Северного потока - 2", но может создать проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности в вопросе сроков его окупаемости.