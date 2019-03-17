Дерипаска заявил, что США ввели санкции против него без справедливого разбирательства

"Для меня лично данный шаг стал в полной мере сюрпризом, я надеюсь, что рано или поздно люди осознают, что он неверен", - приводятся его слова в материале на английском языке. Бизнесмен констатировал, что ситуация становится "хуже и хуже". "На последних слушаниях в Конгрессе <...> люди стали обвинять меня лично в самых разных вещах, с которыми я никак не связан... Просто вымысел", - подчеркнул он.

На вопрос о том, решил ли он подать судебный иск в отношении минфина США под влиянием властей России, Дерипаска заявил, что любой, кто так считает, "совершенно не прав". Он отметил, что "судебная система США может быть последним средством" для него в данном случае. Предприниматель выразил надежду на то, что в ее рамках будут "рассмотрены имеющиеся факты" и будет принято справедливое решение.

"Использовать финансовую систему в качестве оружия <...> может быть оправдано, если речь идет о наркотиках, распространении ядерного оружия, контрабанде, - приводит телеканал слова Дерипаски. - Но применять такие же меры, такие же инструменты в отношении предпринимателей, полностью уничтожая все представления о презумпции невиновности и справедливом судебном процессе - я не думаю, что это сохранится надолго". Бизнесмен заострил внимание на том, что санкции являются "очень мощным инструментом", и из-за них ему пришлось приспосабливаться к "новой реальности".

Как стало известно 15 марта, Дерипаска подал в суд на минфин США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отменить введенные против него санкции. В иске также фигурирует Управление по контролю над иностранными активами Минфина США и его глава Андреа Гаки. Предприниматель требует от суда обязать американское финансовое ведомство снять с него санкции, исключить из так называемого кремлевского списка и прекратить называть его олигархом.