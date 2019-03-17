Минэнерго: контроль за инвестпрограммами "Газпрома" и "Транснефти" могут усилить

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство рассматривает инициативу об усилении контроля за инвестиционными программами таких российских энергетических монополий, как "Газпром" и "Транснефть". Об этом сообщила заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко в опубликованном в понедельник интервью газете " Известия ".

"Сейчас в правительстве прорабатывается вопрос о повышении контроля над инвестпрограммами компаний, которые являются естественными монополиями в сфере газоснабжения, транспортировки нефти и нефтепродуктов", - рассказала представитель Минэнерго.

По словам Бондаренко, соответствующая инициатива отражена в проекте поправок к законопроекту "О внесении изменений в Федеральный закон "О естественных монополиях". По данным "Известий", законопроект был внесен в Госдуму в 2016 году, прошел первое чтение, однако, как отметила собеседница издания, "Минэнерго представило существенные замечания к проекту, которые сейчас отрабатываются в Минэкономразвития".

"Давно пора заняться наведением порядка, или, если говорить бюрократическим языком, совершенствованием механизмов инвестиционной деятельности. Если говорить совсем просто, то эта вольница - делать все что угодно - должна со временем закончиться. Но не все равно, каким образом это будет отрегулировано", - подчеркнула Бондаренко.

По ее словам, Минэнерго также планирует заняться проблемой перекрестного субсидирования электроэнергетики. "Мы сейчас совместно с Минэкономразвития ведем разработку подзаконных актов к нашему законопроекту, внесенному в правительство. <...> Надеюсь, что в весеннюю сессию законопроект будет направлен в Госдуму", - отметила заместитель министра.