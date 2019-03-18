Саудовский министр энергетики считает необходимым участие РФ в стабилизации энергорынков

БАКУ, 18 марта. /ТАСС/. Участие России в усилиях по стабилизации глобальных энергетических рынков необходимо, несмотря на имеющиеся трения Москвы и Вашингтона. Об этом заявил в воскресенье журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

"Несмотря на трения между США и РФ, Россия - значимый игрок во многих сферах <...> важный политический игрок на мировой арене, постоянный член Совета Безопасности [ООН], важный поставщик энергоресурсов, технологический лидер, важный игрок в авиакосмической отрасли. Я могу продолжать, так что давайте не будет вести себя так, как будто это странно, что Россия находится за столом переговоров с [другими] производителями нефти и обсуждает, как стабилизировать глобальные энергетические рынки", - сказал аль-Фалех.

"Если в России происходят потрясения, они ощущаются в Европе, ощущаются в Китае, ощущаются по всему миру. Так что вполне естественно, что <...> мы не только обсуждаем, но и согласовываем с ней усилия по стабилизации глобальных энергетических рынков", - подчеркнул он.

Саудовский министр отметил, что Россия вела себя "очень прагматично", соглашаясь на добровольное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Москва, напомнил он, "не использовала производство нефти для сведения счетов с кем-либо". Ранее в использовании энергетических ресурсов в целях политического давления Россию обвинял, в частности, госсекретарь США Майкл Помпео.

Прагматизм РФ, по словам саудовского министра, является еще одной причиной, по которой ее участие в сделке ОПЕК+ "помогает глобальным энергетическим рынкам, в особенности рынку нефти".