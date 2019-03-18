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Торги на бирже Гонконга проходят в условиях роста котировок

Индекс Hang Seng поднялся на 100 пунктов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 марта. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась с повышения основных котировок. Индекс Hang Seng при открытии утренней сессии поднялся на 100 пунктов (0,35%) - до значения 29112 и затем продолжил рост, свидетельствуют данные этой площадки.

Улучшению деловой активности способствовали положительные итоги торгов на Уолл-стрит в пятницу, благоприятные корпоративные результаты ряда компаний и обещания руководства КНР уделять внимание мерам поддержки национальной экономики.

Лучшие результаты демонстрируют активы, связанные с недвижимостью, финансами и продуктами питания. На 4,6% подорожали акции ведущей китайской мясоперерабатывающей компании WH Group и девелоперской группы China Resources Land.

В то же время на 1% подешевели ценные бумаги оператора железнодорожного транспорта Гонконга - корпорации MTR - после произошедший здесь в ночь на понедельник аварии со столкновением двух пустых поездов в метро. В результате инцидента пострадали два машиниста и было нарушено движение на участке в центре города.

Торги на фондовых площадках материкового Китая проходят в положительной зоне. К середине утренней сессии рост индикаторов бирж Шанхая и Шэньчжэня превысил 1%.

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