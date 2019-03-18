Стыковку частей международного моста через Амур между РФ и Китаем перенесли с марта на май

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 марта. /ТАСС/. Строители перенесли стыковку российской и китайской частей международного моста через Амур в Благовещенске с марта на май. На срок окончания строительства моста это не повлияет, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

Строительство автомобильного моста, который свяжет российский берег в районе Благовещенска и китайский в районе города Хэйхэ, началось в конце 2016 года. Ранее стыковка частей моста была запланирована на март. Срок сдачи объекта - декабрь 2019 года.

"Стыковка российской и китайской части международного моста через Амур запланирована на май", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение сроков выполнения отдельных видов работ при строительстве моста - "вынужденная мера, принятая строителями в результате прогноза раннего ледохода и последствий прошлогоднего паводка".

"В июле по региону вводился режим чрезвычайной ситуации, из-за подъема воды на строительной площадке моста через Амур возникла сложная ситуация, которая повлияла на сроки строительства русловых опор. Строительные организации были вынуждены на время приостановить работы и произвести эвакуацию рабочего персонала. В связи с этим были откорректированы графики сооружения отдельных конструктивов и видов работ, в том числе изменена технология и сроки монтажа замыкающего блока. Пока строительная компания заверяет, что на единый срок окончания строительства перенос стыковки не повлияет", - приводятся в сообщении слова областного министра транспорта и строительства Александра Зеленина.

Отмечается, что дальнейшие работы будут выполняться в установленные контрактом сроки.