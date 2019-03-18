В Роскачестве дали рекомендации по выбору яиц в преддверии Пасхи

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Эксперты Роскачества в преддверии Пасхи (в этом году праздник будет отмечаться 28 апреля) проверят готовые к продаже яйца на свежесть, содержание микроорганизмов, бактерий и антибиотиков, чистоту скорлупы, соответствие заявленной категории. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"В преддверии Пасхи Роскачество подведет итоги исследования столовых яиц - в 2019 году эксперты исследуют 10 региональных торговых марок из Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Астраханской, Курской, Ярославской областей, Краснодарского края, республики Башкортостан и Алтайского края. Эксперты проверят яйца на соответствие заявленной категории (первая, вторая, третья и высшая категории, отборное яйцо), наличие микроорганизмов как внутри, так и снаружи яйца, содержание токсичных элементов, антибиотиков, чистоту и прочность скорлупы, показатели свежести (высота воздушной камеры, запах)", - отмечается в сообщении.

Категории и цвет

Эксперты напомнили, что яйца делятся на категории в зависимости от своей массы. Информация о принадлежности к какой-либо категории указана на скорлупе в виде цифр или букв. В Роскачестве советуют запомнить простое правило: чем больше цифра, тем меньше будет размер. Самые крупные яйца обозначаются буквами.

При покупке яиц эксперты также советуют приоткрыть упаковку и осмотреть яйца. Согласно действующим российским стандартам, на каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть маркировка, которая состоит из букв и цифр - они могут быть синими или красными. Кроме того, как отмечают в Роскачестве, на полках магазинов встречаются яйца с такими этикетками, как "с йодом", "деревенские", "с витамином А и каротиноидами", "фитнес" - яйца с селеном, "витаминные" яйца с повышенным содержанием жирных кислот. В последних случаях речь идет о "создании продуктов с заданными свойствами", как называют его производители - к корму несушек добавляются соответствующие ингредиенты.

Многие производители также маркируют свою продукцию фразой "яркий желток". Как пояснили в Роскачестве, цвет желтка зависит от того, чем несушка питалась. Обычно насыщенный желтый цвет желтка имеют яйца деревенских кур, которые росли на воле. У фабричных кур, сидящих на диете из комбикормов, цвет желтка светло-желтый, поэтому некоторые производители стали вводить в рацион кур добавки, окрашивающие желток в ярко-оранжевый цвет.

Что касается цвета яиц, то он зависит лишь от породы курицы: у светлых пород кур яйца белые, у черненьких, пеструшек и рыженьких скорлупа яиц коричневая, при этом их состав и пищевые свойства не отличаются. Также эксперты советуют не обольщаться надписями "био", "эко", "органические" на упаковке яиц, поскольку в России нет соответствующей сертификации. При этом в Роскачестве советуют обратить внимание как на срок изготовления продукта, так и на его производителя. Последнего рекомендуется выбирать по принципу: кто ближе по географическому расположению к торговой точке, тот лучше.

Как хранить и варить

В Роскачестве напоминают, что место хранения яиц должно быть сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов, без плесени и пятен на упаковке. Хранить яйца рекомендуется при температуре от 0 до 20 градусов и относительной влажности воздуха 85-88%. При этом срок хранения диетических яиц составляет не более семи суток, столовых яиц - от восьми до 25 суток, мытых яиц - не более 12 суток.

Также эксперты советуют обратить внимание на скорлупу и исследовать ее на предмет трещин, сколов и чистоты. Желательно, чтобы яйца были чистыми, без перьев и следов помета, без повреждений. Перед употреблением в пищу специалисты советуют мыть яйца с мылом под теплой проточной водой. Кроме того, необходимо мыть руки после каждого соприкосновения с яйцом, поскольку на яичной скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания - бактерия сальмонелла.

Хранить яйца рекомендуется отдельно от сильно пахнущих продуктов и от сырого мяса при температуре 0-5 градусов. Проверить свежесть яйца можно, опустив его в воду. Если оно тонет, то свежее, если поднимается к поверхности одним концом - не первой свежести, плавает на поверхности - несвежее, отмечают эксперты. Варить яйца рекомендуется в соленой воде, потому что соль не дает белку вытечь наружу, в случае если яйцо треснет.

После того как яйца при варке дошли до нужной кондиции, специалисты советуют опустить их в ледяную воду, так они будут лучше чиститься. Проверить, какое перед вами яйцо - сырое или вареное, - можно, раскрутив его на ровной поверхности. Вареное яйцо будет крутиться быстро и долго, сырое не сможет сделать даже один оборот вокруг своей оси.