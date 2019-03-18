Аксенов: Крыму нужна дополнительная поддержка, чтоб сдержать цены на лекарства и продукты

"Возможно, для Крыма необходимо предусмотреть отдельные дополнительные элементы госрегулирования. Мы ищем пути, общаемся с правительством, с администрацией президента, с законодательными органами власти. И по многим вопросам нас слышат", - сказал Аксенов в интервью ТАСС.

Он отметил, что существующих мер госрегулирования недостаточно и рост цен на продукты и лекарства является главной проблемой для республики. "Надо учитывать крымскую ситуацию: из-за санкций к нам не заходит ни одна крупная российская торговая сеть, ни один крупный российский банк, что могло бы создать конкуренцию на рынке. Стоимость по всем направлениям - лекарственные препараты, продовольствие, строительные материалы - отличается от цен материковой части России", - сказал собеседник агентства.

Крым, по его словам, не просит отдельных льгот, а лишь понимания, что здесь есть форматы, которые не подпадают в федеральное поле и под федеральное законодательство, поскольку республика только пять лет назад перешла на общероссийские стандарты, в том числе законодательства.