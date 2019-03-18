Забайкалье получит 9,4 млрд рублей дальневосточной субсидии на социальные объекты

ЧИТА, 18 марта. /ТАСС/. Забайкальский край получит 9,4 млрд рублей дополнительной субсидии для строительства и ремонта социальных объектов, сообщил в понедельник врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

На прошлой неделе в Москве правительственная подкомиссия одобрила дополнительное выделение 29 млрд рублей для строительства социальных объектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). По словам вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, в первую очередь средства пойдут в Забайкальский край и Бурятию.

"Нам предусматривают выделение в 2019 году дополнительно 9,4 млрд рублей. В течение этого года начнем капитальный ремонт и строительство социальных учреждений", - сказал Осипов на оперативном совещании региональных властей.

По данным краевых властей, эти средства пойдут на 72 мероприятия. К примеру, планируется провести капитальный ремонт медицинских учреждений, школ и детских садов, построить шесть сельских культурно-досуговых центров и 40 фельдшерско-акушерских пунктов, спроектировать туберкулезную больницу со стационаром на 250 коек и краевую детскую клиническую больницу. Осипов добавил, что также планируется приобрести 52 автомобиля скорой помощи, купить служебное жилье для бюджетных работников. Уже в этом году в регионе оборудуют около 200 спортивных площадок.