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Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции с филиала Danone в Белоруссии

"Данон Пружаны" производит ультрапастеризованное молоко "Простоквашино" и "Князь Вежич", пастеризованное молоко "Простоквашино" и молочные коктейли "Смешарики", "Растишка", "Даниссимо"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор с 17 марта ввел временные ограничения на ввоз молочной и молокосодержащей продукции с белорусского филиала Danone - "Данон Пружаны". Это следует из документов российского ведомства.

Такое решение принято по итогам инспекции предприятия, которая проводилась с 27 февраля по 2 марта 2019 года.

Согласно информации на сайте компании, на предприятии "Данон Пружаны" перерабатывается до 350 т молока в сутки. Предприятие производит ультрапастеризованное молоко "Простоквашино", ультрапастеризованное молоко "Князь Вежич", пастеризованное молоко "Простоквашино" и ультрапастеризованные молочные коктейли "Смешарики", "Растишка", "Даниссимо".

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