Медведчук: США могут купить украинскую ГТС, чтобы ее похоронить или создать музей

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. США могут купить украинскую газотранспортную систему (ГТС) для того, чтобы ее похоронить. Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" .

"Когда наше правительство и президент говорят: "Да, консорциум - это хорошо, но принят закон, который говорит о том, что нельзя, чтобы в передаче ГТС участвовали российские компании. Мы американским передадим". Так американцы еще купят эту трубу, для того, чтобы ее похоронить или устроить нам музей газотранспортной магистрали", - сказал он.

Политик напомнил, что США заинтересованы в реализации своего сжиженного газа, который в два раза дороже российского, через терминалы в Польше, "но <...> альтернативный источник - это когда здесь продукт стоит, например, $100, а они говорят", что продают за 95, заметил политик. "Тогда можно сказать, что покупаем у вас. А здесь [США предлагают] в два раза дороже, но есть политическое влияние страны, которая пытается удержать себя как монопольного субъекта во внешней политике", - отметил Медведчук.

В то же время он подчеркнул, что мир перестал быть однополярным, "он уже многополярный, к счастью". "И американцы не имеют уже такого окончательного влияния. Потому и не могут до сих пор "поломать" строительство "Северного потока - 2", - уточнил он.

Ранее министр энергетики США Рик Перри вновь подтвердил, что Вашингтон поддерживает Украину в противодействии строительству газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Газопроводы

Газопровод "Северный поток - 2" построен на 34%, на данный момент уложено около 830 км труб по дну Балтийского моря, сообщил на прошлой неделе "Газпром". Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая заявляла о намерении заблокировать или отложить реализацию проекта. Однако оператор проекта строительства газопровода - компания Nord Stream 2 AG (единственным акционером является "Газпром") - рассчитывает получить разрешение от Дании к концу 2019 года. Стоимость строительства "Северного потока - 2" оценивается в €9,5 млрд. Партнеры "Газпрома" - германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50%.

"Турецкий поток" - газопровод, построенный в обход Украины по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. В ноябре прошлого года "Газпром" раньше срока построил две нитки "Турецкого потока", он будет введен в эксплуатацию в 2019 году, поставки составят 31,5 млрд куб. м газа в год.