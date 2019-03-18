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Министр нефти Венесуэлы в начале апреля посетит Москву и встретится с Новаком

Мануэль Кеведо заявил о планах открыть офис PDVSA в России

БАКУ, 18 марта. /ТАСС/. Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо сообщил, что в первую неделю апреля посетит Москву, где планирует провести встречу с главой российского Минэнерго Александром Новаком. Об этом министр сказал журналистам в ходе министерского мониторингового комитета в Баку.

"Мы продолжаем укреплять наши отношения, мы собираемся открыть офис PDVSA в России. В первую неделю апреля мы собираемся посетить Москву, я вчера об этом переговорил с Новаком. И мы договорились о встрече", - сказал он.

Также Кеведо рассказал, что добыча нефти в Венесуэле в феврале составляла 1,43 млн баррелей в сутки. При этом министр не стал называть объем добычи в марте, сославшись на то, что месяц еще не закончился.

В новость были внесены изменения (09:51 мск) — добавлена информация о добыче нефти в Венесуэле

Теги
Новак, Александр ВалентиновичВенесуэлаРоссия
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