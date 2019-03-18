"Ведомости": Минкомсвязь до конца года подготовит нормативную базу для использования eSim

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минкомсвязь занимается разработкой нормативной базы для урегулирования использования eSim в России. Она должна быть готова до конца года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на замглаву министерства Олега Иванова.

Для работы устройства с eSim в России необходима декларация соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи. Сейчас выдачей этих деклараций занимается Россвязь, однако использование eSim в них не урегулировано. По мнению Минкомсвязи, инфраструктура операторов не готова к обслуживанию eSim. В урегулировании нуждается процесс переноса номера от одного оператора к другому, который по законодательству должен сопровождаться сменой сим-карты.

eSim - модуль, встроенный в мобильное устройство, на который можно записывать номер без необходимости использования обычной sim-карты. Для подключения к сети достаточно отсканировать QR-код. Модуль eSim используется в новейших моделях смартфонов и умных часов.