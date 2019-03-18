Правительственная подкомиссия поддержала 15 из 18 инвестпроектов ТОР в Забайкалье

ЧИТА, 18 марта. /ТАСС/. Правительственная подкомиссия одобрила создание территории опережающего социально- экономического развития (ТОР) в Забайкальском крае и поддержала 15 из 18 инвестиционных проектов, предложенных для реализации в рамках ТОР, сообщил в понедельник врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании региональных властей.

"Одобрен наш план создания ТОР, рассмотрены первые 15 инвестиционных проектов, они поддержаны. Общая сумма инвестиций - 107 млрд рублей", - сказал он.

По словам врио губернатора, на обеспечение инфраструктуры выделяется 1,2 млрд рублей бюджетных средств, предполагается создание 2,5 тыс. рабочих мест.

И.о. вице-премьера края по привлечению инвестиций Михаил Чуркин уточнил, что оставшиеся три проекта необходимо доработать и представить в апреле главе Минвостокразвития РФ Александру Козлову, который посетит Читу. "Это три проекта на 103 млрд рублей инвестиций. Под реализацию этих проектов могут быть выделены 5,2 млрд рублей", - уточнил чиновник.

В начале марта 2019 года краевое правительство направило в Минвостокразвития РФ заявку о создании ТОР "Забайкалье", в состав которой планировалось включить восемь площадок и 18 инвестиционных проектов. 14 марта вице- премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что правительственная подкомиссия одобрила создание ТОР.

Создание ТОР позволит до 2028 года привлечь около 236 млрд рублей инвестиций и организовать более 12,5 тыс. рабочих мест.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока сообщал, что реализация 18 проектов в новой ТОР потребует от государства 27 млрд рублей инвестиций в инфраструктуру Забайкальского края.

В ТОР "Забайкалье" планируется включить восемь площадок ("Кодарско-Удоканская", "Краснокаменская", "Комсомольская", "Первомайская", "Красночикойская", "Балейская", "Амазарская" и "Чита"). По подсчетам краевых властей, налоговые поступления ТОР только от новых резидентов в течение 10 лет составят 43,5 млрд рублей.