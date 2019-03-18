Счетная палата: на создание Системы-112 потрачено на 4 млрд рублей больше запланированного

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Создание на территории России системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (Система-112) на 2013-2017 годы обошлось бюджетам в сумму, более чем на 4 млрд рублей превосходящую запланированную. Такие данные приводятся в отчете Счетной палаты РФ.

"На реализацию мероприятий по созданию Системы-112 за период 2013-2017 годов израсходовано 14 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 4,6 млрд рублей, из средств субъектов РФ - 10 млрд рублей, что более чем на 4 млрд рублей превышает отчетные показатели по федеральной целевой программе "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013-2017 годы", - говорится в отчете ведомства.

По данным на 10 ноября 2018 года, Система-112 заработала только в 17 из 85 субъектов РФ, это лишь 15% территории страны. При этом, по данным МЧС РФ, в 50 регионах были условия для создания этой системы. Но в 38 регионах она находилась в опытной эксплуатации из-за большого количества замечаний. "На устранение таких замечаний, как обеспечение информационной безопасности, интеграция экстренных оперативных служб с дежурно-диспетчерскими службами и с системой ЭРА-ГЛОНАСС, требуется от одного года до двух лет", - уточняется в отчете.

Как подчеркивается в отчете, 27 субъектов России получили субсидию из федерального бюджета на сумму более 500 млн рублей, но так и не создали Систему-112.

Отдельно Счетная палата акцентирует внимание на работе МЧС РФ как заказчика Системы-112. Министерство, как говорится в отчете, не привлекало внебюджетные средства на ее создание, разработанное им программное обеспечение было мало востребовано. О выявленных недостатках Счетная палата планирует уведомить президента России, Совет Федерации и Госдуму.

Система обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории РФ и для оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.