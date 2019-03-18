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Заседание программного комитета V Ялтинского форума пройдет в Москве 19 марта

На мероприятии планируют утвердить деловую программу предстоящего форума

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Заседание программного комитета V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который пройдет в Крыму 17-21 апреля, состоится 19 марта в Москве, сообщили в понедельник в пресс-службе Фонда форума.

"19 марта в Москве состоится заседание программного комитета V юбилейного Ялтинского международного экономического форума. В рамках заседания будет утверждена деловая программа форума. Кроме того, организаторы определят основные международные направления повестки и наиболее многочисленные делегации ЯМЭФ", - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров, члены оргкомитета ЯМЭФ, а также специальные гости: чрезвычайный и полномочный посол Республики Зимбабве в РФ Майк Николас Санго, депутат Народной скупщины Сербии Мария Янушевич, советник посольства Республики Никарагуа в РФ Мариана Кореа Лопес, мэр коммуны Бриенн-ле-Шато Николя Дьюик, депутат Бундестага Штефан Койтер.

"В этом году площадка будет отмечать свой первый юбилей, поэтому и масштаб форума будет соответствовать этим праздничным настроениям. Совсем скоро в Крыму, в регионе, который уже стал символом экономики, свободной от двойных стандартов, вместе с нашими участниками (их будет более 3 тыс. человек из 100 стран) нам предстоит сформировать "новую мировую реальность". Именно так звучит главная тема ЯМЭФ-2019: "Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность", - приводит пресс-служба слова Назарова.

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