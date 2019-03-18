Доходы интернет-рекламы в Китае в 2018 году выросли на 25,7%

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Объем выручки отрасли интернет-рекламы Китая в 2018 году увеличился на 25,7% по сравнению с предыдущим годом, до 371,7 млрд юаней (порядка $55,5 млрд). Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Китайского сетевого информационного центра (CNNIC).

В документе отмечается, что 70% доходов отрасли принесла интернет-реклама на мобильных устройствах. По словам центра, в будущем выручка от этого сегмента продолжит расти.

В докладе также сказано, что существенный рост продемонстрировали доходы от рекламы на интернет- видеоплатформах. При этом стоимость размещения там рекламной информации по итогам 2018 года снизилась.

Согласно публикации, новой точкой роста в отрасли стала реклама, встроенная в новостные ленты в социальных сетях. Отмечается, что в прошлом году это направление пользовалось большой популярностью и повышенным спросом среди рекламодателей.

По данным CNNIC, на конец 2018 года общее число пользователей интернета в Китае достигло 829 млн человек, что на 7,3% превысило показатель 2017 года.