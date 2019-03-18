Суд обязал "Юлмарт" выплатить совладельцу Костыгину более 659 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обоснованными требования совладельца "Юлмарта" Дмитрия Костыгина к компании и обязал выплатить ему более 659 млн рублей, включив в реестр требований кредиторов. Об этом говорится в двух определениях суда, которые вынесены в ответ на заявления Костыгина.

"Признать обоснованным требование Костыгина Дмитрия Валентиновича к непубличному акционерному обществу "Юлмарт" в размере 403 млн 213 тыс. 439 рублей", - говорится в одном из определений.

Согласно материалам суда, в реестр кредиторов также включены требования дочерней компании банка ВТБ "ВТБ Факторинг" на 154 млн рублей и компании "Биг Бокс" на 50 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в реестр кредиторов "Юлмарта" намеревался войти Национальный исследовательский технологический университет "МИСиC". Согласно судебным документам, университет заявил требования к ритейлеру на 74,8 тыс. рублей. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению заявление университета, однако решил, что оно будет рассмотрено только после введения в отношении "Юлмарта" следующей за наблюдением процедуры банкротства. В пресс-службе вуза по запросу ТАСС не стали комментировать суть иска.

О "Юлмарте"

Группа компаний "Юлмарт" - российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Акции принадлежат трем предпринимателям: у Августа Мейера и Дмитрия Костыгина на двоих свыше 60% акций, остальные принадлежат Михаилу Васинкевичу.

В отношении "Юлмарта" в июне 2018 года ввели процедуру банкротства - наблюдение. Помимо банкротства самого "Юлмарта" в суде также рассматривалось дело о банкротстве его совладельца Михаила Васинкевича. Его также признали банкротом в прошлом году по иску Костыгина.

Сам Костыгин является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования. До ноября прошлого года он находился под домашним арестом, в ноябре суд отпустил Костыгина под залог в 25 млн рублей.