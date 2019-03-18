Комитет Думы по соцполитике одобрил ко второму чтению законопроект о доплатах к пенсиям

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в понедельник рекомендовал палате принять во втором чтении правительственный законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.

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Согласно действующим нормам, пенсионер в России не может получать пенсию ниже прожиточного минимума. Поэтому для пенсионеров устанавливается соответствующая доплата из регионального или федерального бюджета в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный.

Как напомнил ранее журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, 1 января в России прошла индексация пенсий, что повлекло за собой увеличение размера пенсии, но одновременно и сокращение доплаты. Иными словами, некоторые пенсионеры просто не увидели реального роста пенсий. Законопроектом же предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы индексации размеров пенсий, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации.

Одновременно с этим комитет поддержал предложенную депутатами-единороссами поправку, согласно которой величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране устанавливается в соответствии с прогнозом социально- экономического развития РФ и законом о федеральном бюджете. Величина прожиточного минимума в каждом регионе будет устанавливаться по правилам, которые разработает правительство РФ. Обосновывая необходимость применения такой нормы, Исаев ранее указал на то, что "иногда имеют место манипуляции с самой величиной прожиточного минимума, который порой региональные министерства финансов пытаются подогнать под удобные для себя цифры".

Как рассказал на заседании комитета его председатель Ярослав Нилов (фракция ЛДПР), некоторые регионы не используют рекомендации Минтруда "и занижают прожиточный минимум, чтобы рассчитывать на федеральную надбавку". "Таким образом, в поправке предлагается новый механизм. В случае принятия [законопроекта] в этой редакции правительство должно будет утвердить соответствующие правила, по которым регионы будут такой прожиточный минимум устанавливать", - добавил депутат.

Как сообщил журналистам замглавы Минтруда Андрей Пудов, единая методика расчетов в соответствии с законопроектом сейчас разрабатывается. "В ближайшее время мы ее на публичное обсуждение представим обязательно", - заверил он.

В новость были внесены изменения (13:26 мск) — добавлены подробности