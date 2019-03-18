Кабмин увеличил размер социальных пенсий с апреля на 2%

Пенсионному фонду РФ поручено проинформировать о принятом решении свои территориальные органы.

Согласно действующему законодательству, социальная пенсия устанавливается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии. В Минтруде ранее отметили, что, исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера за 2018 год (8483 рубля) и за 2017 год (8315 рублей), темп роста составил 102%. В этой связи ведомство предложило с 1 апреля 2019 года проиндексировать соцпенсии на 2%.

Также в министерстве подчеркнули, что в связи с индексацией с 1 апреля 2019 года социальных пенсий одновременно повысят и пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии для пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф и пенсии членов их семей, пенсионные выплаты участников Великой Отечественной войны, пенсии для обладателей награды "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии работников летно-испытательного состава, в том числе надбавки к пенсионным выплатам за выслугу лет гражданам из числа космонавтов и т. д.

По данным Минтруда, индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий. Таким образом, средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей, также средний размер пенсионных выплат детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличится, соответственно, на 268 и на 270 рублей и после повышения составит 13674 рубля и 13812 рублей, соответственно.