Правительство разрешило использовать суда под иностранным флагом для проектов СПГ

Согласно документу, до 30 декабря 2043 года разрешено использовать суда, договоры фрахтования которых заключены на срок не менее 15 лет для перевозок СПГ в морском порту Сабетта, а также в Мурманске и Петропавлоске-Камчатском. До 30 декабря 2021 года разрешено использовать суда, зафрахтованные на шесть месяцев, в порту Сабетта.

Кодекс торгового мореплавания (КТМ РФ) устанавливал запрет на использование с 1 января 2019 года новых иностранных судов для перевозки нефти и газа в российской Арктике. Исключительное право на эти работы получат суда, построенные на территории РФ. Зарубежные суда могут быть допущены к такой перевозке только по отдельному решению правительства РФ. "Новатэк", который заказал строительство 15 газовозов для "Ямал СПГ" на иностранных верфях еще до принятия изменений в КТМ, летом просил исключить их из-под действия кодекса.

Также распоряжением утвержден список судов, которым разрешена выгрузка или погрузка СПГ.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ считает целесообразным на три года исключить иностранные суда, работающие на проекте "Ямал СПГ", из-под действия положения Кодекса торгового мореплавания (КТМ), который устанавливает запрет на использование с 1 января 2019 года таких судов для перевозок в Арктике.

В декабре на совещании по вопросам развития Арктики министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что ведомство рассмотрело предложения "Новатэка" по тем судам, которые были заложены ранее, чем принимался закон о каботаже. Между тем "Новатэк" предложил изъять из-под действия КТМ и суда, которые зафрахтованы с рынка по краткосрочным тайм-чартерам в связи с ускоренным вводом проектов СПГ. Но Дитрих на совещании по развитию Арктики заявил, что такое изъятие не может быть безусловным и необходимо рассматривать такие предложения комплексно, с учетом возможности российской промышленности постройки такого рода судов.