Дерипаска признался, что из-за санкций он исключен из российской финансовой системы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью телеканалу CNBC заявил, что из-за санкций США оказался исключен не только из американской, но и из российской финансовой системы.

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"Я исключен не только из американской финансовой системы. Понимаете мою позицию? Я также исключен из российской финансовой системы. В том смысле, что российское правительство и Центральный банк буквально придерживаются санкций. Они не хотят рисковать, чтобы какой-либо большой институт здесь оказался под последующими санкциями", - пояснил Дерипаска.

Он добавил, что из-за санкций под удар поставлены и другие его интересы. В частности, по словам бизнесмена, ограничена его благотворительная деятельность. "Ничто не может принести мне выгоду сейчас, потому что я вне бизнеса, я был исключен на следующие два года, пока продолжаю бороться", - подчеркнул бизнесмен.

15 марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона к минфину США с требованием отменить введенные против него санкции. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

США ввели санкции в отношении Дерипаски и контролируемых им компаний 6 апреля 2018 года.