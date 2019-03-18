Резиденты "Сколково" и студенты Сколтеха примут участие в выставке METRO EXPO 2019

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Резиденты "Сколково" и учащиеся Сколтеха продемонстрируют свои новые проекты на ежегодной выставке для предпринимателей независимой розницы и гостинично-ресторанного бизнеса. Выставка METRO EXPO 2019 состоится 20-22 марта на площадках "Крокус Экспо" в Москве, сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь фонда Александра Барщевская.

В мероприятии примут участие представители малого и среднего бизнеса, государственных органов, поставщиков товаров и услуг и независимых ассоциаций. "Главная тема - потенциал малого и среднего предпринимательства России. Будут презентованы уникальные бизнес-знания и технологии, а также ассортимент изделий от лидеров индустрии товаров повседневного спроса", - сказала Барщевская.

Среди экспонируемых проектов: система управления рабочим временем, решение по привлечению новых покупателей с помощью механик кешбэка, платформа по продаже продуктов питания, система сбора и обработки данных с помощью краудсорсинга и автоматического распознавания изображений, облачная система автоматизации ресторанного бизнеса и другие.

"Студенты Сколковского института науки и технологий представят "умный" вендинговый автомат, бургерную машину, а также пищевые ингредиенты для производства высококалорийных батончиков", - проинформировала пресс-секретарь фонда.

В рамках METRO EXPO 2019 пройдут около 300 форумов и семинаров, на которых выступят более чем 200 экспертов. Кроме того, в ходе выставки запланирована встреча председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича и гендиректора "Metro C&C" Джери Калмиса. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

По словам директора Центра инновационных технологий для ретейла IT-кластера фонда "Сколково" Ольги Стреловой, "значительная часть резидентов фонда ведет разработки для автоматизации процессов среднего и малого бизнеса, и METRO EXPO - отличная возможность показать наработки и встретиться с потенциальными заказчиками". Ожидается, что выставку посетят свыше 21 тыс. человек.