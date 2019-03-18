Суд перенес на 18 апреля заседание по делу о неустойке IKEA с "дочки" "Совхоза им. Ленина"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области перенес заседание по иску о взыскании с дочерней компании "Совхоза им. Ленина" - "ТТ-Девелопмент" неустойки в размере 79,6 млн рублей по договору с дочерней компанией IKEA - "МОС (Торговля и Недвижимость)" до 18 апреля, чтобы стороны устранили недочеты в мировом соглашении, передает в понедельник корреспондент ТАСС.

"Судебное разбирательство откладывается на 18 апреля на 12 часов", - сказала судья.

Ранее, 11 марта, истец предоставил ходатайство о заключении мирового соглашения, которое поддержали ответчик и третьи лица. Согласно ему, компания ООО "ИКЕА Мос Торговля и Недвижимость" отказывается от иска в части взыскания штрафной неустойки по договору купли-продажи земельного участка в размере 5% от покупной цены (79,6 млн рублей).

"Совхоз им. Ленина" в 2008 году передал в качестве уставного капитала два участка земли дочерней компании "ТТ- Девелопмент". Один из них был разделен и в 2016 году реализован IKEA под строительство магазина. Однако в конце 2018 года суд по иску миноритариев "Совхоза" признал недействительной сделку по учреждению "ТТ-Девелопмент", все имущество за исключением реализованного вернули в "Совхоз", а в "дочке" начался процесс ликвидации. На фоне тяжб IKEA в ноябре 2018 года отказалась от планов строительства магазина на этой территории и решила взыскать неустойку, пока процесс ликвидации не завершился.

ЗАО "Совхоз им. Ленина" - сельскохозяйственное предприятие в Ленинском районе Московской области, крупнейший в регионе производитель клубники.

"МОС (Торговля и Недвижимость)", согласно данным системы СПАРК, принадлежит Stichting INGKA Foundation (контролирует наибольшую часть отделений IKEA по всему миру).