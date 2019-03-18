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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Россия за первую половину марта снизила суточную добычу нефти в рамках ОПЕК+ до 1,5 млн т

При пересчете данных в баррели добыча составила 11,317 млн баррелей, что на 20 тыс. баррелей ниже уровня на конец февраля
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© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти в России за первые две недели марта снизилась на 3 тыс. т - до 1,544 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) на 17 марта.

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При пересчете данных в баррели по коэффициенту 7,33 добыча к середине марта составила 11,317 млн баррелей, что на 20 тыс. баррелей ниже уровня на конец февраля (11,337 млн баррелей в сутки).

Россия согласилась сократить добычу нефти в первой половине 2019 года на 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, когда она составляла 11,421 млн баррелей. Таким образом, на текущий момент Россия сократила добычу на 104 тыс. баррелей в сутки.

По условиям соглашения ОПЕК+, Россия - единственный участник, который может снижать добычу постепенно, как это было в 2017 году, так как из-за технологических и климатических условий российские скважины невозможно остановить одномоментно.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК, и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

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РоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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