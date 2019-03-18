ФАС уличила Nickelodeon в превышении уровня громкости анонсов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уличила развлекательный детский телеканал Nickelodeon в превышении допустимого уровня громкости анонсов. Как сообщается в пресс-релизе ФАС, разница между громкостью анонсов и прерываемой ими передачи составила от 1,7 до 2,1 децибела при допустимых 1,5 децибела.

"14 марта 2019 года комиссия ФАС России признала ООО "МТВ Нетворкс Ник Восток" (распространитель рекламы) нарушившим требования к громкости звука рекламы, анонсов, сообщений о рекламе", - говорится в сообщении.

По данным ФАС, 12 сентября 2018 года специалисты ведомства сделали запись эфирного цифрового вещания телеканала Nickelodeon и измерили соотношение уровня громкости анонсов, сообщений о рекламе и рекламы и среднего уровня громкости прерываемой рекламой телепередачи. В частности, измерение показало превышение громкости звука анонсов по отношению к громкости звука межрекламных фрагментов в ряде случаев от 1,7 децибела до 2,1 децибела при допустимых 1,5 децибела.

ФАС России предписала "МТВ Нетворкс Ник Восток" как рекламораспространителю устранить нарушения закона. Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении, добавили в службе.

В ФАС напомнили, что согласно ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ за нарушение ч. 12 ст. 14 закона "О рекламе" предусмотрен административный штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.