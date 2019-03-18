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Цена приглашения в "Яндекс. Ауру" на Avito достигает 1,5 тыс. рублей

Через два дня после запуска соцсеть временно ограничила свободную регистрацию пользователей

Приглашения для регистрации в "Яндекс. Ауре" продаются на Avito и стоят от 100 до 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

Сеть заработала в бета-версии 15 марта. Уже через два дня попасть в нее стало возможно только получив приглашение от уже зарегистрированных участников.

Как отмечает Avito, первое объявление о продаже "инвайта" появилось на следующий день после запуска сервиса и стоило 1 тыс. руб. За сутки спрос на эти приглашения вырос на 27%.

"Яндекс. Аура" - это социальный сервис, который на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий "Яндекса" находит новых интересных людей с похожими увлечениями и окружением. Как ранее сообщили в компании, каждый из первых пользователей получил возможность пригласить в соцсеть пять человек.

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