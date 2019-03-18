Источник: на складах и в магазинах сети "Красная икра" в регионах РФ проходят обыски

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФНС пришли с проверкой на склады и в магазины сети "Красная икра". Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, проверочные мероприятия проводятся в разных регионах РФ и связаны с возможным уклонением компании от уплаты налогов.

"В настоящее время в сети магазинов "Красная икра" проходят проверочные мероприятия, проверяется бухгалтерская документация. По предварительной информации, проверка связана с возможным уходом от налогов", - сказал собеседник агентства. По его словам, сотрудники ФНС проверяют магазины, а также складские помещения сети.

Официальным комментарием ФНС агентство пока не располагает.

Как указано на сайте компании, продукция, в том числе разные виды рыб, крабы, морской гребешок, морской еж, добывается на Дальнем Востоке, у берегов Камчатки и Сахалина.