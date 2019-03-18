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Песков не комментирует письмо бизнес-омбудсмена в администрацию президента

Сообщается, что Борис Титов обратился с предложением скорректировать нормы уголовного кодекса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова руководителю администрацию президента РФ Антону Вайно с предложением скорректировать нормы уголовного кодекса.

"Мы никогда не комментируем служебную переписку", - пояснил представитель Кремля.

"Определенная линия на такую либерализацию действительно имеет место, но с известными оговорками", - подчеркнул Песков. "Такое обращение если было, оно будет рассматриваться", - заверил он.

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Песков, Дмитрий СергеевичВайно, Антон ЭдуардовичТитов, Борис Юрьевич
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