Песков не комментирует письмо бизнес-омбудсмена в администрацию президента

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова руководителю администрацию президента РФ Антону Вайно с предложением скорректировать нормы уголовного кодекса.

"Мы никогда не комментируем служебную переписку", - пояснил представитель Кремля.

"Определенная линия на такую либерализацию действительно имеет место, но с известными оговорками", - подчеркнул Песков. "Такое обращение если было, оно будет рассматриваться", - заверил он.