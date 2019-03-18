Минфин предлагает установить пониженный тариф по эквайрингу для социально значимых сфер

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минфин предлагает установить пониженный тариф по комиссиям за эквайринг для ряда сфер, в первую очередь для социально значимых. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Предложение Минфина - выделить ряд клиентов эквайрингового бизнеса, которым устанавливается пониженный тариф, в первую очередь в социальной сфере", - сказал Моисеев.

Он уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться сегодня на совете Ассоциации банков России.

"Решение правительства принято, что госрегулирования не будет, поэтому будем работать с банками в режиме договоренности", - уточнил Моисеев.

Предложения участников рынка

Ранее РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания у первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой от 15 марта сообщил, что ЦБ РФ совместно с платежными системами Mastercard, Visa и Национальной системой платежных карт (оператор карт "Мир") разработал предложения по снижению банковских тарифов, которые взимаются с магазинов при расчете картами. В частности, предлагается установить предельную сумму комиссии при покупке автомобиля. В числе предложений - фиксированные тарифы для аптек и при оказании услуг в сфере здравоохранения и образования. Новые тарифы должны начать действовать с 1 октября.

Согласно документу, платежные системы "Мир" и Visa хотят установить тариф за карточные оплаты для авто и недвижимости на уровне 0,8% от суммы чека, но не более 10 тыс. рублей с одной покупки. Это значит, что при цене квартиры или машины выше 1,25 млн рублей комиссия при безналичной оплате будет меньше 0,8%.

Ранее правительство России поручило ЦБ РФ, Минфину, Минпромторгу и ФАС с участием отраслевых ассоциаций до 20 марта представить согласованные рекомендации по тарифам банков по эквайрингу в торговых сетях.

В новость были внесены изменения (14:28 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца