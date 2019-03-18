Дума рассмотрит 19 марта в I чтении законопроект о расширении полномочий Счетной палаты

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты и предоставляющий ей право проверять хозяйственные товарищества с участием госкомпаний. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Еще одна инициатива, которую мы предполагаем рассмотреть во вторник,... это инициатива, которая расширяет полномочия Счетной палаты. Счетная палата получает право проводить независимый аудит не только в государственных органах, но и [аудит] организаций, в которых есть доля государственного участия, а также организаций, которые участвуют в исполнении госзаказа, касающегося направления туда федеральных денег. То есть, условно говоря, в этой части, в части исполнения государственного заказа при использовании и реализации средств, Счетная палата получает право проверять не только тех, кто этот заказ разместил, то есть госорганы, но и тех, кто исполнял", - пояснил Исаев.

Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков.

Инициатива, согласно пояснительной записке, дополняет перечень объектов внешнего государственного аудита "хозяйственными товариществами и обществами с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах". "Это позволит в полной мере оценивать эффективность использования указанными организациями средств федерального бюджета и иных федеральных ресурсов", - указывают авторы.

Одновременно главному контрольно-ревизионному ведомству также предлагается разрешить проверять "юридические лица в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета". "В совокупности это позволит оценивать эффективность использования средств, выделяемых из федерального бюджета, на всех стадиях их движения", - говорится в сопроводительных документах.

Ранее в понедельник комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении.