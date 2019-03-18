Глава Минтруда выступит 20 марта в Госдуме по теме изменений пенсионной системы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин выступит в среду в рамках "правительственного часа" в Госдуме по теме реализации изменений пенсионной системы и защиты прав предпенсионеров. Об этом в понедельник журналистам сообщил первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"В среду состоится "правительственный час" с участием министра труда и социальной защиты Максима Анатольевича Топилина. Он посвящен главным образом реализации изменений параметров пенсионной системы и защите прав лиц предпенсионного возраста", - сказал Исаев. "Мы хотели бы, чтобы этот "[правительственный] час" прошел достаточно содержательно, чтобы мы получили максимально полную информацию от министра, в том числе и по вопросам национальных проектов, которые касаются данного министерства", - добавил депутат.

В связи с этим, уточнил он, во вторник "состоится собрание фракции "Единая Россия", на которое приглашен глава Минтруда "вместе с руководителями внебюджетных социальных фондов, курируемых министерством, служб, подразделений". "Мы предполагаем, что состоится достаточно предметный, серьезный и откровенный разговор. Мы хотели бы, чтобы "правительственный час", который пройдет в среду, выгодно отличался от предшествующего", - резюмировал Исаев, имея ввиду недавнее выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина, которое не устроило депутатов, в связи с чем "правительственный час" с его участием перенесли на апрель.