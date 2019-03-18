В составы поездов дальнего следования войдут 50 новых плацкартных вагонов в 2019 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. АО "ФПК" (дочерняя компания АО "РЖД") получит 50 обновленных плацкартных вагонов в 2019 году, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"До конца 2019 года АО "ФПК" получит 50 обновленных плацкартных вагонов, которые будут включены в составы поездов дальнего следования", - сказали в пресс-службе.

Первый поезд с обновленным вагоном отправляется из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта.

Главное отличие обновленного плацкартного вагона - возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок и индивидуальных шторок.

В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов.

В коридоре установлен фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения. Туалетная комната оборудована душем, пеленальным столиком, дозаторами для мыла и бумажных полотенец, а также сушилкой для рук.