"Еврохим" разместил евробонды на $700 млн

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. EuroChem Group AG разместил еврооблигации объемом $700 млн по ставке 5,5%, сообщила компания.

Встречи с инвесторами проходили в ключевых финансовых центрах в США, Европе и Лондоне. Первоначальный ценовой ориентир по доходности для нового пятилетнего выпуска еврооблигаций был объявлен на уровне 5,875%, но благодаря высокому спросу окончательный купон был установлен на уровне 5,5%. Финальная книга заявок была переподписана вдвое, говорится в сообщении.

В качестве совместных глобальных координаторов выпуска еврооблигаций выступили Citigroup и JP Morgan. Совместными организаторами и букраннерами - Citigroup, JP Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit и "ВТБ Капитал". В качестве старшего совместного менеджера выступил Совкомбанк и Sova Capital Limited в качестве совместного менеджера.

Одновременно с новым выпуском еврооблигаций компания объявила о публичном выкупе с рынка через тендер двух обращающихся долговых ценных бумаг компании с погашением в 2020 и 2021 гг., что позволит оптимизировать график погашения долговых обязательств.

"Мы полагаем, что успешное размещение еврооблигаций "Еврохима" укрепит наше присутствие на рынках капитала. Мы удлинили существующую кривую группы на рынке еврооблигаций и поставили новую ликвидную пятилетнюю точку на кривой. Успех сделки подтверждается доверием инвесторов к бизнес-стратегии группы, сокращению долговой нагрузки и в нашем устойчивом финансовом положении", - цитирует пресс-служба главу департамента корпоративных финансов и казначейства компании Руслана Карманного.

О компании

EuroChem Group AG - один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис EuroChem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США, штат сотрудников - более 25 тыс. человек. Основным акционером компании является Андрей Мельниченко, который через AIM Capital SE контролирует 90% акций компании, еще 10% акций косвенно принадлежат Дмитрию Стрежневу.