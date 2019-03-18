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Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность

Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в октябре 2018 года
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© Михаил Метцель/ТАСС, архив

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность.

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На официальной церемонии пуска новых энергоблоков присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в работу в октябре 2018 года.

Суммарная мощность Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе в результате ввода вторых блоков возросла до 940 МВт, что составляет около 90% объема потребления в регионе. Общий объем энергетической мощности Крыма без учета ветряных и солнечных электростанций и мобильных ГТЭС составит около 2070 МВт, что не только полностью обеспечит потребности полуострова в электроэнергии с учетом резервирования, но и даст возможность передачи электроэнергии в другие регионы.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, полномасштабная работа обеих ТЭС означает "полную энергосамостоятельность Крыма, более того - даже способность передавать электроэнергию на основную землю".

© пресс-служба Ростеха

 

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Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичКозак, Дмитрий НиколаевичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичЧемезов, Сергей ВикторовичКрым
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