СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность.

На официальной церемонии пуска новых энергоблоков присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в работу в октябре 2018 года.

Суммарная мощность Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе в результате ввода вторых блоков возросла до 940 МВт, что составляет около 90% объема потребления в регионе. Общий объем энергетической мощности Крыма без учета ветряных и солнечных электростанций и мобильных ГТЭС составит около 2070 МВт, что не только полностью обеспечит потребности полуострова в электроэнергии с учетом резервирования, но и даст возможность передачи электроэнергии в другие регионы.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, полномасштабная работа обеих ТЭС означает "полную энергосамостоятельность Крыма, более того - даже способность передавать электроэнергию на основную землю".