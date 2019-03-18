НПЗ "Газпром нефти" в 2018 году сэкономили 447,4 млн рублей благодаря энергоэффективности

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" - Омский и Московский - существенно сократили потребление тепла, топлива и электроэнергии в 2018 года. Экономический эффект от энергосберегающих мероприятий составил 447,4 млн рублей, сообщает компания.

"С 2008 года компания реализует программу модернизации нефтеперерабатывающих активов, одной из целей которой является последовательный рост энергоэффективности. В рамках этой программы на НПЗ строят новые современные установки, внедряют автоматизированные системы управления и контроля, избавляются от технологических объектов прошлого поколения. Снижение энергопотребления вместе с ростом эффективности нефтеперерабатывающих предприятий позволяют обеспечивать дополнительное сокращение воздействия производства на окружающую среду", - отметил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО "Газпром нефть" Анатолий Чернер.

"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы, в результате которого будет увеличена глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов.

"В 2018 году в рамках программы на Омском НПЗ выполнены работы по обработке ряда установок инновационным теплосберегающим покрытием, оптимизации режимов технологических печей и реконструкции магистральных паропроводов. На Московском НПЗ модернизирован парк теплового и пароконденсатного оборудования, повышена эффективность работы насосного оборудования. Всего в 2018 году на Омском и Московском нефтеперерабатывающих заводах "Газпром нефти" было реализовано 25 энергосберегающих проектов", - подчеркнули в компании.