"Россети" вложили 7,7 млрд рублей в подстанцию для электроснабжения Крымского моста

ТЕМРЮК /Краснодарский край/, 18 марта. /ТАСС/. "Россети" направили 7,694 млрд рублей в строительство цифровой подстанции "Порт" и энергетической инфраструктуры в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом журналистам сообщил глава "Россетей" Павел Ливинский.

"Россети" вложили 7,7 млрд рублей, включая комплекс подстанции площадью почти 12 тыс. кв. м и подходящие воздушно-кабельные линии в объеме почти 200 км", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Ливинский уточнил, что инвестиции сделаны из собственных средств группы.

Церемонию открытия подстанции в ходе телемоста провел президент России Владимир Путин.

Подстанция "Порт" построена для обеспечения электроснабжения Юга России, железнодорожной тяги Крымского моста, автомобильных дорог, сухогрузной части порта Тамань и других объектов, пояснил Ливинский.

"В подстанции четыре класса напряжения: 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ. Это системообразующий объект Юга России, самый крупный в энергосистеме Кубани. Срок реализации проекта составил 1 год и 8 месяцев. Расчетный срок эксплуатации составляет 50 лет. Проект полностью соответствуют концепции цифровой трансформации компании "Россети", - сказал руководитель "Россетей".

О новой подстанции

"Россети" начали строительство подстанции в июне 2017 года. Общая установленная ее мощность составляет 432 МВ·А. Планируется, что для объектов железнодорожной инфраструктуры подхода к переходу через Керченский пролив новая подстанция обеспечит 92,2 МВт, для транспортного перехода через Керченский пролив - 6 МВт, сухогрузного района морского порта Тамань - 92,29 МВт.