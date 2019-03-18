ФСБ представила Госдуме замечания к законопроекту о цифровых финансовых активах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума получила от ФСБ замечания к законопроекту о цифровых финансовых активах, где указывается, что в проекте закона не отрегулирован вопрос отмывания денег с помощью криптовалют. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на заседании комитета по рассмотрению поправок ко второму чтению законопроекта.

Он добавил, что этот вопрос должен быть урегулирован в течение 2019 года.

"У нас есть замечания Федеральной службы безопасности, которые в первую очередь касаются того, что вопросы, связанные с регулированием использования так называемых криптовалют, биткоинов... и других инструментов, которые активно используются в нашей жизни, в том числе для отмывания капитала, полученного преступным путем, в том числе для финансирования разных неблаговидных дел, он в этом законе не урегулирован. В значительной степени", - сказал Аксаков.

Он отметил, что этот вопрос действительно не был урегулирован в законопроекте "ввиду сложности и дискуссионности позиции по этому вопросу".

"Но при этом есть решение FATF - международной организации по борьбе с отмыванием капитала, полученного преступным путем, в соответствии с которым этот вопрос должен быть урегулирован в течение 2019 года. Позиция FATF, исходя из информации Росфинмониторинга, такова, что они приветствуют редакцию закона, которая подготовлена ко второму чтению, это первый шаг к тому, чтобы урегулировать этот вопрос, но при этом в течение 2019 года мы в законодательстве должны прописать", - добавил Аксаков.

Депутат предложил отразить это в постановлении Госдумы и на базе комитета создать рабочую группу по решению вопроса, куда войдут представители ФСБ, Росфинмонторинга, Минфина, Минэкономразвития и ЦБ.

Присутствовавший на заседании комитета сотрудник ФСБ Максим Медведев подтвердил, что Аксаков озвучил позицию ведомства.

"Мы в качестве не замечания, а предложения отмечали излишнюю технологичность законопроекта, привязку его к определенной технологии - блокчейн, в текущей редакции эти нормы остались", - добавил он.