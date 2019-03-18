Россия, Словакия и Австрия подписали меморандум по реализации ж/д Кошице - Вена

ВЕНА, 18 марта. /ТАСС/. Минтрансы России, Словакии и Австрии подписали меморандум по взаимопониманию о строительстве железной дороги Кошице - Братислава - Вена. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта и строительства Словацкой Республики, Федеральным министерством транспорта, инноваций и технологий Австрийской Республики и Министерством транспорта Российской Федерации в области осуществления проекта строительства грузовой железнодорожной линии Кошице - Братислава - Вена с шириной колеи 1520 мм", - говорится в тексте меморандума.

С российской стороны подпись под документом поставил замминистра транспорта России Владимир Токарев.

"Стороны продолжат совместную работу для содействия осуществлению проекта и будут осуществлять долгосрочное сотрудничество", - говорится в документе.

Железнодорожная магистраль Кошице - Братислава - Вена - международный проект с участием железнодорожных компаний России (РЖД), Украины и Словакии по продлению железной дороги с шириной колеи 1520 мм от словацкого города Кошице до Братиславы и Вены (проект был запущен в 2009 году). В феврале 2018 года РЖД и Австрийские железные дороги подписали дополнение к соглашению о сотрудничестве от 2011 года, предусматривающее развитие взаимодействия на рынках третьих стран. Тогда же была завершена работа над технико-экономическим обоснованием проекта.

Строительство железной дороги оценивается в €6,4 млрд.