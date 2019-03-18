Минфин надеется внести проект по отмене ряда коэффициентов ОСАГО в весеннюю сессию Госдумы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Законопроект, меняющий формулу расчета цены полиса ОСАГО, может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Спорный, сложный вопрос, но, надеюсь, хотелось бы, да", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли законопроект внесен в Госдуму в весеннюю сессию.

"Мы его то ли внесли, то ли вносим в правительство <...> Мне кажется, мы нормально идем", - добавил он.

Как ранее сообщалось, проект Минфина предусматривает поэтапную отмену коэффициента мощности (с 1 сентября 2019 года) и территории (с 1 сентября 2020 года), и замену этих коэффициентов возможностью для страховщиков устанавливать базовый тариф с отклонением сначала на 30%, а затем 40% вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора. Предполагается, что таким образом цена ОСАГО будет более индивидуальной и справедливой.

Кроме того, Минфин выступил с предложением включить в законопроект увеличение лимита выплат за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.

В новость были внесены изменения (15:36 мск) — изменена формулировка заголовка