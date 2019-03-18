Первый поезд с новым плацкартным вагоном отправился из Ростова-на-Дону в Москву

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. Первый поезд с модернизированным плацкартным вагоном, где для каждого пассажира организовано личное пространство, отправился в путь в понедельник по маршруту Ростов-на-Дону - Москва, передает корреспондент ТАСС. Второй модернизированный состав по маршруту Анапа-Москва отправится 19 марта.

Одним из пассажиров поезда стал заместитель гендиректора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

"Мы собрались на вокзале Ростов-Главный, представляем новый модернизированный плацкартный вагон. Сегодня в первый раз [он] отправится в рейс. Макет этого вагона был выставлен на Казанском вокзале в Москве, он сделан на Тамбовском заводе", - сказал перед отправкой Пегов, добавив, что в модернизации этого вагона учтены все замечания пассажиров.

Главное отличие обновленного плацкартного вагона - возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок и индивидуальных шторок.

В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов.

В коридоре установлен фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель. Туалетная комната оборудована душем, пеленальным столиком, дозатором для мыла и бумажных полотенец, а также феном для рук.