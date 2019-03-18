Медведев заявил о необходимости баланса между интересами АПК и производителей удобрений

ГОРКИ, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает необходимым найти баланс интересов между производителями удобрений и сельским хозяйством.

"Нам нужно понять, как сбалансировать интересы обеих отраслей и сейчас, и в определенной перспективе, чтобы у сельхозпроизводителей была возможность приобрести необходимые удобрения по нормальным, приемлемым ценам, не повышая свою закредитованность, и чтобы, с другой стороны, производители минеральных удобрений не чувствовали избыточного регулирования в этой сфере", - указал председатель правительства на совещании по вопросу цен на минеральные удобрения.

Глава кабинета министров напомнил, что данный вопрос был поднят на заседании правительства на прошлой неделе, когда Министерство сельского хозяйства и Министерство промышленности и торговли разошлись в оценках сложившейся ситуации с ценами на минеральные удобрения, поэтому, по его словам, возникла необходимость собрать нынешнее совещание.

По оценке Медведева, у России "неплохие позиции" в развитии химической промышленности и сельского хозяйства. "Это взаимодополняющие компоненты", - полагает он. Премьер констатировал, что "на долю России в мировом производстве удобрений приходится около 10%, а по экспорту пшеницы наша страна занимает первое место в мире". "Обе эти позиции не хочется потерять, мы заинтересованы в том, чтобы и дальше и сельское хозяйство, и производство минеральных удобрений развивались устойчиво для того, чтобы в том числе решить задачи в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - подчеркнул председатель правительства.

Говоря о ценах на минеральные удобрения, он заметил, что "они колеблются", что "связано с внешними рынками". "У нас 75% минеральных удобрений идет на экспорт", - уточнил премьер-министр. Он добавил, что на ценах на удобрения сказываются и "сезонные факторы", когда спрос растет перед началом весенних полевых работ.