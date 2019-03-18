Задолженность по зарплате в России в феврале снизилась на 5,7%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 марта 2019 года составила 2556 млн рублей, что на 5,7% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 588 млн рублей (23%), в 2018 году - 752 млн рублей (29,4%), в 2017 году и ранее - 1216 млн рублей (47,6%).

Задолженность по заработной плате на 1 марта имелась перед 41,9 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 47% - работники обрабатывающих производств, 15% - строительства, 8% - заняты в сферах сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок, 7% - транспорта, 4% - добычи полезных ископаемых.