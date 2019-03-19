Российские масложировые компании готовятся к выходу в КНР с поставками шрота

Сегодня поставки шрота - основного продукта переработки масличного сырья наряду с растительными маслами - в Китай невозможны в связи с отсутствием механизма допуска российских компаний на китайский рынок. Однако надзорными органами России и Китая согласовывается протокол о фитосанитарных требованиях при поставках шрота и жмыха в Китай.

"Открытие рынка по данному виду продукции является одним из ключевых условий для наращивания экспортного потенциала масложирового сектора, что предусматривается федеральным проектом „Экспорт продукции АПК“. Данный шаг имеет стратегическое значение для отрасли", - прокомментировал генеральный директор АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Андрей Слепнев.

Масложировой союз России принимал активное участие в разработке федерального проекта "Экспорт продукции АПК", которая осуществлялась на площадке РЭЦ летом 2018 года, где были проработаны наиболее актуальные проблемы и ограничения масложировой отрасли. Члены союза являются клиентами РЭЦ по различным направлениям поддержки экспорта.

Согласно прогнозам Масложирового союза России, к 2024 году в Китай должно поставляться порядка 50% от всего экспортируемого шрота. По итогам прошлого года на долю КНР пришлось менее 10% от экспорта масложировой продукции - преимущественно растительных масел. При этом вывоз масличного сырья (подсолнечника, сои и рапса) оказался рекордным: в Китай ушло порядка 54%. "Открытие китайского рынка шрота позволит в полной мере реализовать экономическую стратегию российских компаний, заключающуюся в наращивании объемов экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью. Рынок Китая будет расти семимильными шагами, и российский бизнес не может упустить этот тренд", - подчеркнул исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Согласно прогнозам международного аналитического агентства OilWorld, в сезоне 2018-2019 гг. объемы импорта подсолнечного шрота в Китае должны вырасти почти в 2,5 раза и дойти до 400 тыс. тонн. Рекорды ожидаются по импорту соевого шрота - до 500 тыс. тонн против 21 тыс. тонн сезона 2017-2018 гг. Наращивание импорта шрота обусловлено высоким спросом на корма для скота и птицы, так как Китай уже много лет является одним из главных потребителей мяса и мясопродуктов в мире - 50,3 кг/чел. при среднемировом показателе в 35 кг/чел., по данным OECD на 2015-2017 гг.

"Крупнейшие российские компании уже открыли для себя рынок КНР по поставкам растительных масел. Однако на то, чтобы понять все условия локального рынка и приспособиться к его требованиям, российскому бизнесу потребовался не один год, - отмечает руководитель масложирового бизнес-направления ГК "Русагро". - По итогам прошлого сезона ГК „Русагро“ вошла в тройку крупнейших производителей подсолнечного масла. И мы видим большой потенциал в данном направлении, учитывая, что почти 16% от всего объема российского растительного масла отгружается именно в КНР, а к 2024 году этот показатель может дойти до 20%. С другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы развивать поставки всего сегмента переработанной масложировой продукции, в первую очередь шрота".

Эксперты также отметили, что в контексте решения экспортных задач наиболее перспективными рынками для отрасли являются Китай, Индия и страны Северной Африки. Однако на каждом из этих рынков действует целый ряд ограничений и барьеров. Так, для поставки растительных масел в КНР российские экспортеры должны соблюсти более 20 показателей качества CIQ, в то время как список требований для других стран включает в себя 4-5 показателей. В Индии для импорта масложировой продукции из России пока действуют достаточно высокие ввозные пошлины: на сырое подсолнечное масло и сырое рапсовое масло - 25%, на сырое соевое масло - 30%, на рафинированные масла (подсолнечное, рапсовое, соевое) - 35%. Поэтому российский бизнес заинтересован в снижении уровня импортных пошлин путем переговоров сторон. Механизмы налаживания торгового климата обсуждались в ходе ежегодного Российского инвестиционного форума, который прошел в феврале 2019 года в Сочи.

Также проблематике снижения рисков и поиска путей преодоления барьеров для реализации потенциала российского масложирового экспорта будет посвящена ежегодная Масложировая конференция "Стратегия отрасли в экспортной гонке: марафон или спринт", которая пройдет 4-5 апреля в Москве при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и РЭЦ. Организатором мероприятия выступает Масложировой союз России. В фокусе внимания участников окажутся вопросы мировой конъюнктуры масложирового рынка, развития экспортных направлений в Китай, Индию, страны Ближнего Востока и Северной Африки. Центральной темой дискуссии пленарной сессии конференции станет обсуждение эффективности корпоративных программ международной конкурентоспособности для масложировой отрасли, а также развития зон свободной торговли.