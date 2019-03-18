ФАС поддержала позицию ЦБ по вопросам комиссии за эквайринг

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает предложения ЦБ по тарифам за эквайринг, которые были выработаны по итогам совещания 15 марта у первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Представители ФАС России действительно принимали участие в совещании, и позиция ведомства по вопросам эквайринга соответствует позиции Банка России. Для получения более подробного комментария о результатах совещания рекомендуем обратиться к коллегам из Банка России", - сказал представитель ведомства.

Ранее РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания у первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой от 15 марта сообщил, что ЦБ РФ совместно с платежными системами Mastercard, Visa и Национальной системой платежных карт (оператор карт "Мир") разработал предложения по снижению банковских тарифов, которые взимаются с магазинов при расчете картами. В частности, предлагается установить предельную сумму комиссии при покупке автомобиля. В числе предложений - фиксированные тарифы для аптек и при оказании услуг в сфере здравоохранения и образования. Новые тарифы должны начать действовать с 1 октября.

Согласно документу, платежные системы "Мир" и Visa хотят установить тариф за карточные оплаты для авто и недвижимости на уровне 0,8% от суммы чека, но не более 10 тыс. рублей с одной покупки. Это значит, что при цене квартиры или машины выше 1,25 млн рублей комиссия при безналичной оплате будет меньше 0,8%.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил в понедельник, что Минфин предлагает установить пониженный тариф по комиссиям за эквайринг для ряда сфер, в первую очередь, для социально значимых. При этом госрегулирования тарифов на эквайринг не будет, работа с банками будет идти "в режиме договоренности".

Ранее правительство России поручило ЦБ РФ, Минфину, Минпромторгу и ФАС с участием отраслевых ассоциаций до 20 марта представить согласованные рекомендации по тарифам банков по эквайрингу в торговых сетях.