Набсовет ОЭЗ "Иннополис" одобрил проекты семи новых резидентов и двух компаний-партнеров

КАЗАНЬ, 18 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет особой экономической зоны "Иннополис" (ОЭЗ, Татарстан) одобрил проекты семи новых резидентов и двух компаний-партнеров. Об этом сообщил в понедельник журналистам по итогам заседания руководитель пресс-службы АО "ОЭЗ "Иннополис" Михаил Миронов.

"Состоялось заседание наблюдательного совета под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Набсовет рассмотрел проекты семи компаний, претендующих на получение статуса резидента, и двух компаний на получение статуса партнера ОЭЗ "Иннополис". Члены наблюдательного совета одобрили всех", - сказал Миронов.

Он уточнил, что общий заявленный объем инвестиций составляет 660 млн рублей. После соблюдения формальных процедур число компаний-партнеров ОЭЗ "Иннополис" составит 11, компаний-резидентов - 83.

Как сообщила пресс-служба президента Татарстана, одобрены, в частности, проекты компаний "Корпоративный центр ИКС 5" (создание в Иннополисе центра технологической разработки X5 Retail Group), ООО "Магнит ИТ Лаб" (создание IT-решений для нужд торговой сети "Магнит"), "ВРМ-Групп" (разработка систем виртуальной и дополненной реальности для обучения персонала).

На получение статуса партнера ОЭЗ "Иннополис" претендовали компании "Дигинавис" и "Ресурс". ООО "Дигинавис" планирует инвестировать в создание прорывных разработок в области "сквозных" цифровых технологий. ООО "Ресурс" намерено предоставлять высокотехнологичные решения в области подбора и поиска персонала, уточнили в пресс-службе президента республики.

Иннополис - город в Татарстане, был заложен в 2012 году и открыт в 2015 году. В 2012 году постановлением правительства РФ в нем была создана ОЭЗ, экономика города основана на высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе создана собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.